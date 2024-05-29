Elyor Meliboyev - Bilmaydi

Elyor Meliboyev — Bilmaydi
Ijrochi: Elyor Meliboyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 411
Hajmi: 6.33 MB
Davomiyligi: 03:26
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-05-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bilmaydi» — Elyor Meliboyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 256 kbps, saytga 2024-yil 29-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 411 marta tinglangan. Elyor Meliboyev ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yomg’ir», «Yoqadi», «Mayxonada (Studio version)».

Elyor Meliboyev - Bilmaydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00