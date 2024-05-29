Elyor Meliboyev - Bilmaydi
|Ijrochi:
|Elyor Meliboyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 411
|Hajmi:
|6.33 MB
|Davomiyligi:
|03:26
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-05-2024
Qo'shiq haqida
«Bilmaydi» — Elyor Meliboyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 256 kbps, saytga 2024-yil 29-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 411 marta tinglangan. Elyor Meliboyev ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yomg’ir», «Yoqadi», «Mayxonada (Studio version)».
Elyor Meliboyev - Bilmaydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.