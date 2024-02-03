Elmurod Ziyoyev - Qalbim
|Ijrochi:
|Elmurod Ziyoyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|829
|Hajmi:
|9.33 MB
|Davomiyligi:
|04:03
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-02-2024
Qo'shiq haqida
Elmurod Ziyoyevning «Qalbim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:03, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 3-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 829 marta tinglangan. Elmurod Ziyoyev ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Daydi yillar», «Qaramadi qayrilib (Dilozor)», «Ayt qanday unutay».
Elmurod Ziyoyev - Qalbim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.