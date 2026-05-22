VAlIZHANOVA, Isko Alvarez - Sen kelganingda qalbim ochildi
|Ijrochilar:
|VAlIZHANOVA, Isko Alvarez
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|3.01 MB
|Davomiyligi:
|01:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-05-2026
Qo'shiq haqida
«Sen kelganingda qalbim ochildi» — VAlIZHANOVA va Isko Alvarez ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan.
VAlIZHANOVA, Isko Alvarez - Sen kelganingda qalbim ochildi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.