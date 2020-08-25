Elmurod Ziyoyev - Sen bunchalar go'zalsan

Elmurod Ziyoyev — Sen bunchalar go'zalsan
Ijrochi: Elmurod Ziyoyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 741
Hajmi: 10.50 MB
Davomiyligi: 04:33
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-08-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sen bunchalar go'zalsan» — Elmurod Ziyoyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:33, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 25-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 741 marta tinglangan. Elmurod Ziyoyev ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Daydi yillar», «Qaramadi qayrilib (Dilozor)», «Ayt qanday unutay».

Elmurod Ziyoyev - Sen bunchalar go'zalsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00