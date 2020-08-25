Elmurod Ziyoyev - Sen bunchalar go'zalsan
|Ijrochi:
|Elmurod Ziyoyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|741
|Hajmi:
|10.50 MB
|Davomiyligi:
|04:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-08-2020
Qo'shiq haqida
«Sen bunchalar go'zalsan» — Elmurod Ziyoyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:33, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 25-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 741 marta tinglangan. Elmurod Ziyoyev ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Daydi yillar», «Qaramadi qayrilib (Dilozor)», «Ayt qanday unutay».
Elmurod Ziyoyev - Sen bunchalar go'zalsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.