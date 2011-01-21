Eldor - Yana shimoldan
|Ijrochi:
|Eldor
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|185
|Hajmi:
|9.39 MB
|Davomiyligi:
|04:04
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-01-2011
Qo'shiq haqida
«Yana shimoldan» — Eldor ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 21-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 185 marta tinglangan. Eldor ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Atrofimda», «Yap yangi yil», «Ehtiyojim sanda».
Eldor - Yana shimoldan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.