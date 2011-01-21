Doston Ubaydullayev - Nozli yor
|Ijrochi:
|Doston Ubaydullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|169
|Hajmi:
|7.67 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-01-2011
Qo'shiq haqida
Doston Ubaydullayevning «Nozli yor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 21-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 169 marta tinglangan. Doston Ubaydullayev ijrosida saytda jami 46 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «6 Xonadon», «Dardim tinglamading», «Olmacha anor».
Doston Ubaydullayev - Nozli yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.