Doston Ubaydullayev - Nozli yor

Doston Ubaydullayev — Nozli yor
Ijrochi: Doston Ubaydullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 169
Hajmi: 7.67 MB
Davomiyligi: 03:19
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 21-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Doston Ubaydullayevning «Nozli yor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 21-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 169 marta tinglangan. Doston Ubaydullayev ijrosida saytda jami 46 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «6 Xonadon», «Dardim tinglamading», «Olmacha anor».

Doston Ubaydullayev - Nozli yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00