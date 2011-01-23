Doston Ubaydullayev - Munisam
|Ijrochi:
|Doston Ubaydullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|148
|Hajmi:
|7.78 MB
|Davomiyligi:
|03:22
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-01-2011
Qo'shiq haqida
«Munisam» qo'shig'ini Doston Ubaydullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 23-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 148 marta tinglangan. Doston Ubaydullayev ijrosida saytda jami 46 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «6 Xonadon», «Dardim tinglamading», «Olmacha anor».
Doston Ubaydullayev - Munisam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.