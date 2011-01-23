Doston Ubaydullayev - Munisam

Doston Ubaydullayev — Munisam
Ijrochi: Doston Ubaydullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 148
Hajmi: 7.78 MB
Davomiyligi: 03:22
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Munisam» qo'shig'ini Doston Ubaydullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 23-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 148 marta tinglangan. Doston Ubaydullayev ijrosida saytda jami 46 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «6 Xonadon», «Dardim tinglamading», «Olmacha anor».

Doston Ubaydullayev - Munisam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00