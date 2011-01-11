Doston Rahimov - Sirg'alari

Doston Rahimov — Sirg'alari
Ijrochi: Doston Rahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 167
Hajmi: 7.71 MB
Davomiyligi: 03:20
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sirg'alari» — Doston Rahimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:20, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 11-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 167 marta tinglangan. Doston Rahimov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevaman», «Lola», «Kechalar».

Doston Rahimov - Sirg'alari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00