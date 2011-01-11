Doston Rahimov - Sirg'alari
|Ijrochi:
|Doston Rahimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|167
|Hajmi:
|7.71 MB
|Davomiyligi:
|03:20
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-01-2011
Qo'shiq haqida
«Sirg'alari» — Doston Rahimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:20, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 11-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 167 marta tinglangan. Doston Rahimov ijrosida saytda jami 29 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevaman», «Lola», «Kechalar».
Doston Rahimov - Sirg'alari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.