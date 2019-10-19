Bahrom Nazarov - Lola-lola

Bahrom Nazarov — Lola-lola
Ijrochi: Bahrom Nazarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 4 026
Hajmi: 2.98 MB
Davomiyligi: 03:19
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Lola-lola» — Bahrom Nazarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 026 marta tinglangan. Bahrom Nazarov ijrosida saytda jami 144 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaramading», «Nahotki», «Yomon ekanda».

Bahrom Nazarov - Lola-lola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00