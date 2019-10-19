Bahrom Nazarov - Lola-lola
|Ijrochi:
|Bahrom Nazarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|4 026
|Hajmi:
|2.98 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
«Lola-lola» — Bahrom Nazarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 026 marta tinglangan. Bahrom Nazarov ijrosida saytda jami 144 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaramading», «Nahotki», «Yomon ekanda».
Bahrom Nazarov - Lola-lola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.