Doston Ergashev - Dada

Doston Ergashev — Dada
Ijrochi: Doston Ergashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 950
Hajmi: 3.47 MB
Davomiyligi: 03:57
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 20-11-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Doston Ergashevning «Dada» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 950 marta tinglangan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)».

Doston Ergashev - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00