Doston Ergashev - Dada
|Ijrochi:
|Doston Ergashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 950
|Hajmi:
|3.47 MB
|Davomiyligi:
|03:57
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2021
Qo'shiq haqida
Doston Ergashevning «Dada» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 950 marta tinglangan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)».
Doston Ergashev - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.