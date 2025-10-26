Janob Rasul - Dada sizni yaxshi ko'raman
|Ijrochi:
|Janob Rasul
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 310
|Hajmi:
|6.81 MB
|Davomiyligi:
|03:42
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-10-2025
Qo'shiq haqida
Janob Rasulning «Dada sizni yaxshi ko'raman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 310 marta tinglangan. Janob Rasul ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sog’indingmi jonim soginding’mi», «Sog’indingmi», «Dikir-dikir».
Janob Rasul - Dada sizni yaxshi ko'raman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.