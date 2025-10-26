Janob Rasul - Dada sizni yaxshi ko'raman

Janob Rasul — Dada sizni yaxshi ko'raman
Ijrochi: Janob Rasul
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 310
Hajmi: 6.81 MB
Davomiyligi: 03:42
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Janob Rasulning «Dada sizni yaxshi ko'raman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 26-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 310 marta tinglangan. Janob Rasul ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sog’indingmi jonim soginding’mi», «Sog’indingmi», «Dikir-dikir».

Janob Rasul - Dada sizni yaxshi ko'raman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00