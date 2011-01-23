Dilnoza Ismiyaminova - Yigit
|Ijrochi:
|Dilnoza Ismiyaminova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|54
|Hajmi:
|6.98 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-01-2011
Qo'shiq haqida
«Yigit» qo'shig'ini Dilnoza Ismiyaminova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 23-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 54 marta tinglangan. Dilnoza Ismiyaminova ijrosida saytda jami 102 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor-yorlar», «Izlama», «Oʻylarman».
Dilnoza Ismiyaminova - Yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.