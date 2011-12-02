Dilnoza Akbarova - Hijron

Dilnoza Akbarova — Hijron
Ijrochi: Dilnoza Akbarova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 238
Hajmi: 9.62 MB
Davomiyligi: 04:10
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 02-12-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Hijron» qo'shig'ini Dilnoza Akbarova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 2-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 238 marta tinglangan. Dilnoza Akbarova ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)», «Andijonim», «Mutrabo».

Dilnoza Akbarova - Hijron qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00