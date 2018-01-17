Dilfuza Rahimova - O muhabbat
|Ijrochi:
|Dilfuza Rahimova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|659
|Hajmi:
|3.96 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2018
Qo'shiq haqida
«O muhabbat» — Dilfuza Rahimova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 659 marta tinglangan. Dilfuza Rahimova ijrosida saytda jami 96 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bir yigit», «Ishq», «Elimga».
Dilfuza Rahimova - O muhabbat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.