Dilfuza Rahimova - Bir yigit
|Ijrochi:
|Dilfuza Rahimova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 607
|Hajmi:
|3.86 MB
|Davomiyligi:
|03:30
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2018
Qo'shiq haqida
«Bir yigit» qo'shig'ini Dilfuza Rahimova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 607 marta tinglangan — bu Dilfuza Rahimovaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Dilfuza Rahimova ijrosida saytda jami 96 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ishq», «Elimga», «Mustaxzod».
Dilfuza Rahimova - Bir yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.