Dilfuza Rahimova - Azizim

Dilfuza Rahimova — Azizim
Ijrochi: Dilfuza Rahimova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 915
Hajmi: 3.05 MB
Davomiyligi: 03:05
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Dilfuza Rahimovaning «Azizim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 915 marta tinglangan. Dilfuza Rahimova ijrosida saytda jami 96 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bir yigit», «Ishq», «Elimga».

Dilfuza Rahimova - Azizim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00