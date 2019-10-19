Dilfuza Rahimova - Azizim
|Ijrochi:
|Dilfuza Rahimova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|915
|Hajmi:
|3.05 MB
|Davomiyligi:
|03:05
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
Dilfuza Rahimovaning «Azizim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 915 marta tinglangan. Dilfuza Rahimova ijrosida saytda jami 96 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bir yigit», «Ishq», «Elimga».
Dilfuza Rahimova - Azizim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.