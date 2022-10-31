Dilnoz, Mirjalol Nematov - Oshiq edim yorim vaslida

Dilnoz, Mirjalol Nematov — Oshiq edim yorim vaslida
Ijrochilar: Dilnoz, Mirjalol Ne'matov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 4 257
Hajmi: 3.73 MB
Davomiyligi: 03:55
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 31-10-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Oshiq edim yorim vaslida» — Dilnoz va Mirjalol Ne'matov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:55, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 31-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 257 marta tinglangan. Dilnoz ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Baxtlimiz», «O mani daydi daydi yorim», «Daydi».

Dilnoz, Mirjalol Nematov - Oshiq edim yorim vaslida qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00