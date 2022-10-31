Dilnoz, Mirjalol Nematov - Oshiq edim yorim vaslida
|Ijrochilar:
|Dilnoz, Mirjalol Ne'matov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|4 257
|Hajmi:
|3.73 MB
|Davomiyligi:
|03:55
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|31-10-2022
Qo'shiq haqida
«Oshiq edim yorim vaslida» — Dilnoz va Mirjalol Ne'matov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:55, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 31-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 257 marta tinglangan. Dilnoz ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Baxtlimiz», «O mani daydi daydi yorim», «Daydi».
Dilnoz, Mirjalol Nematov - Oshiq edim yorim vaslida qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.