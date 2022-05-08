Davlatshox - Soginma
|Ijrochi:
|Davlatshox
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|536
|Hajmi:
|3.29 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-05-2022
Qo'shiq haqida
«Soginma» — Davlatshox ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 8-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 536 marta tinglangan. Davlatshox ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ayrildim sendan», «Men qolaman», «Dardlarim».
Davlatshox - Soginma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.