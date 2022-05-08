Davlatshox - Soginma

Davlatshox — Soginma
Ijrochi: Davlatshox
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 536
Hajmi: 3.29 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-05-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Soginma» — Davlatshox ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 8-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 536 marta tinglangan. Davlatshox ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ayrildim sendan», «Men qolaman», «Dardlarim».

Davlatshox - Soginma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00