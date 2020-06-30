Davlatshox - Dardlarim

Davlatshox — Dardlarim
Ijrochi: Davlatshox
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 402
Hajmi: 4.45 MB
Davomiyligi: 03:13
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 30-06-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dardlarim» qo'shig'ini Davlatshox ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 30-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 402 marta tinglangan. Davlatshox ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ayrildim sendan», «Men qolaman», «Mayli-mayli».

Davlatshox - Dardlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00