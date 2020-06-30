Davlatshox - Dardlarim
|Ijrochi:
|Davlatshox
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 402
|Hajmi:
|4.45 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-06-2020
Qo'shiq haqida
«Dardlarim» qo'shig'ini Davlatshox ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 30-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 402 marta tinglangan. Davlatshox ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ayrildim sendan», «Men qolaman», «Mayli-mayli».
Davlatshox - Dardlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.