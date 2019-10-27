Davlatshox - Men qolaman
|Ijrochi:
|Davlatshox
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 516
|Hajmi:
|3.56 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Men qolaman» qo'shig'ini Davlatshox ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 516 marta tinglangan. Davlatshox ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ayrildim sendan», «Dardlarim», «Mayli-mayli».
Davlatshox - Men qolaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.