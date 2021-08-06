Davlatshox - Qon yuragim
|Ijrochi:
|Davlatshox
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 119
|Hajmi:
|4.62 MB
|Davomiyligi:
|03:37
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|06-08-2021
Qo'shiq haqida
Davlatshoxning «Qon yuragim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 6-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 119 marta tinglangan. Davlatshox ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ayrildim sendan», «Men qolaman», «Dardlarim».
Davlatshox - Qon yuragim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.