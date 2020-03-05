Davlatshox - Dajonamo

Davlatshox — Dajonamo
Ijrochi: Davlatshox
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 094
Hajmi: 4.15 MB
Davomiyligi: 02:59
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-03-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Davlatshoxning «Dajonamo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 5-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 094 marta tinglangan. Davlatshox ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ayrildim sendan», «Men qolaman», «Dardlarim».

Davlatshox - Dajonamo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00