Davlatshox - Dajonamo
|Ijrochi:
|Davlatshox
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 094
|Hajmi:
|4.15 MB
|Davomiyligi:
|02:59
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-03-2020
Qo'shiq haqida
Davlatshoxning «Dajonamo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 5-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 094 marta tinglangan. Davlatshox ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ayrildim sendan», «Men qolaman», «Dardlarim».
Davlatshox - Dajonamo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.