Davlatshox - Endi netamiz
|Ijrochi:
|Davlatshox
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|544
|Hajmi:
|4.27 MB
|Davomiyligi:
|04:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-03-2022
Qo'shiq haqida
Davlatshoxning «Endi netamiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:33, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 21-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 544 marta tinglangan. Davlatshox ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ayrildim sendan», «Men qolaman», «Dardlarim».
Davlatshox - Endi netamiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.