Bolalar - Tashlab ketma

Bolalar — Tashlab ketma
Ijrochi: Bolalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 168
Hajmi: 10.80 MB
Davomiyligi: 04:41
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Bolalarning «Tashlab ketma» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:41, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 13-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 168 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Tashlab ketma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00