Bolalar - Nega nega
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|62
|Hajmi:
|9.51 MB
|Davomiyligi:
|04:07
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-01-2011
Qo'shiq haqida
Bolalarning «Nega nega» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:07, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 13-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 62 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».
Bolalar - Nega nega qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.