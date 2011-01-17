Bolalar - Malika
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|122
|Hajmi:
|11.51 MB
|Davomiyligi:
|05:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2011
Qo'shiq haqida
Bolalarning «Malika» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:00, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 122 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».
Bolalar - Malika qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.