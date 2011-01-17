Bolalar - Baxtli bo'l

Bolalar — Baxtli bo'l
Ijrochi: Bolalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 106
Hajmi: 10.63 MB
Davomiyligi: 04:37
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Baxtli bo'l» — Bolalar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:37, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 106 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Baxtli bo'l qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00