BLOK3 - KAYIP KALP
|Ijrochi:
|BLOK3
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|83
|Hajmi:
|4.71 MB
|Davomiyligi:
|02:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-06-2026
Qo'shiq haqida
«KAYIP KALP» qo'shig'ini BLOK3 ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 83 marta tinglangan. BLOK3 ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kusura Bakma», «NAPIYOSUN MESELA», «NAPIYOSUN MESELA (COVER) Turkish Echoes».
BLOK3 - KAYIP KALP qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.