BLOK3 - KAYIP KALP

BLOK3 — KAYIP KALP
Ijrochi: BLOK3
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 83
Hajmi: 4.71 MB
Davomiyligi: 02:33
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«KAYIP KALP» qo'shig'ini BLOK3 ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 83 marta tinglangan. BLOK3 ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kusura Bakma», «NAPIYOSUN MESELA», «NAPIYOSUN MESELA (COVER) Turkish Echoes».

BLOK3 - KAYIP KALP qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00