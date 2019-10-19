Benom guruhi - Lola

Benom guruhi — Lola
Ijrochi: Benom
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 133
Hajmi: 3.60 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Lola» — Benom ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 133 marta tinglangan. Benom ijrosida saytda jami 116 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Seni sevmasam degandim», «Kechagi kun», «Xazon».

Benom guruhi - Lola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00