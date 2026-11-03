Benom guruhi, Shaxriyor - Sen yig'lama
|Ijrochilar:
|Benom guruhi, Shaxriyor
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.25 MB
|Davomiyligi:
|03:23
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2026
Qo'shiq haqida
«Sen yig'lama» — Benom guruhi va Shaxriyor ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Benom guruhi ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaniydi seni (Remix)», «Befarq (Remix)», «O'zbek». Bu Benom guruhining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Benom guruhi, Shaxriyor - Sen yig'lama qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.