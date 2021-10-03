Begzod Ismoilov - Zor qiz ekan

Begzod Ismoilov — Zor qiz ekan
Ijrochi: Begzod Ismoilov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 4 016
Hajmi: 3.87 MB
Davomiyligi: 03:06
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 03-10-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Begzod Ismoilovning «Zor qiz ekan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 016 marta tinglangan. Begzod Ismoilov ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Gulim gulim», «Yolpildop», «Turkiya Dubay».

Begzod Ismoilov - Zor qiz ekan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00