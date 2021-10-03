Begzod Ismoilov - Zor qiz ekan
|Ijrochi:
|Begzod Ismoilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|4 016
|Hajmi:
|3.87 MB
|Davomiyligi:
|03:06
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-10-2021
Qo'shiq haqida
Begzod Ismoilovning «Zor qiz ekan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 016 marta tinglangan. Begzod Ismoilov ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Gulim gulim», «Yolpildop», «Turkiya Dubay».
Begzod Ismoilov - Zor qiz ekan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.