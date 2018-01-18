Qilichbek Madaliyev - Unisiyam zor ekan

Qilichbek Madaliyev — Unisiyam zor ekan
Ijrochi: Qilichbek Madaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 601
Hajmi: 3.56 MB
Davomiyligi: 03:10
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Qilichbek Madaliyevning «Unisiyam zor ekan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 601 marta tinglangan. Qilichbek Madaliyev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)», «Lablaring», «Sevgi-sevgi».

Qilichbek Madaliyev - Unisiyam zor ekan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00