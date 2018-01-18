Qilichbek Madaliyev - Unisiyam zor ekan
|Ijrochi:
|Qilichbek Madaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|601
|Hajmi:
|3.56 MB
|Davomiyligi:
|03:10
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Qilichbek Madaliyevning «Unisiyam zor ekan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 601 marta tinglangan. Qilichbek Madaliyev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)», «Lablaring», «Sevgi-sevgi».
Qilichbek Madaliyev - Unisiyam zor ekan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.