Begzod Ismoilov - Turkiya Dubay

Begzod Ismoilov — Turkiya Dubay
Ijrochi: Begzod Ismoilov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 7 505
Hajmi: 3.40 MB
Davomiyligi: 03:06
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-06-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Turkiya Dubay» — Begzod Ismoilov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 8-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 505 marta tinglangan. Begzod Ismoilov ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Gulim gulim», «Yolpildop», «Yalpildap».

Begzod Ismoilov - Turkiya Dubay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00