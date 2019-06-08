Begzod Ismoilov - Turkiya Dubay
|Ijrochi:
|Begzod Ismoilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7 505
|Hajmi:
|3.40 MB
|Davomiyligi:
|03:06
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-06-2019
Qo'shiq haqida
«Turkiya Dubay» — Begzod Ismoilov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 8-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 505 marta tinglangan. Begzod Ismoilov ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Gulim gulim», «Yolpildop», «Yalpildap».
Begzod Ismoilov - Turkiya Dubay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.