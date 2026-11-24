Bahrom Qoraboyev - Onam hasta bo’lmasin
|Ijrochi:
|Bahrom Qoraboyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.42 MB
|Davomiyligi:
|04:35
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-11-2026
Qo'shiq haqida
«Onam hasta bo’lmasin» qo'shig'ini Bahrom Qoraboyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:35, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-noyabrda qo'shilgan.
Bahrom Qoraboyev - Onam hasta bo’lmasin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.