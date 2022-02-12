Bahodir Mamajonov - Eslaysizmi
|Ijrochi:
|Bahodir Mamajonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 371
|Hajmi:
|3.11 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-02-2022
Qo'shiq haqida
«Eslaysizmi» qo'shig'ini Bahodir Mamajonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 12-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 371 marta tinglangan. Bahodir Mamajonov ijrosida saytda jami 35 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mast edim», «Qaydan bilsin», «Ichimdagi dushmanlarim».
Bahodir Mamajonov - Eslaysizmi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.