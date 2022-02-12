Bahodir Mamajonov - Eslaysizmi

Bahodir Mamajonov — Eslaysizmi
Ijrochi: Bahodir Mamajonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 371
Hajmi: 3.11 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-02-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Eslaysizmi» qo'shig'ini Bahodir Mamajonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 12-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 371 marta tinglangan. Bahodir Mamajonov ijrosida saytda jami 35 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mast edim», «Qaydan bilsin», «Ichimdagi dushmanlarim».

Bahodir Mamajonov - Eslaysizmi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00