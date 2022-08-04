Azoda - Go’zalsan Sevgi

Azoda — Go’zalsan Sevgi
Ijrochi: Azoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 9 441
Hajmi: 6.13 MB
Davomiyligi: 03:19
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-08-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Go’zalsan Sevgi» — Azoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 9 441 marta tinglangan. Azoda ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shunday kunlar keladi bir kun (Soginasan meni)», «Sog’inasan», «Kotta qizlar». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Sevgi va ishq qo'shiqlari.

Azoda - Go’zalsan Sevgi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Sevgi va ishq qo'shiqlari

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00