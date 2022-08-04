Azoda - Go’zalsan Sevgi
|Ijrochi:
|Azoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|9 441
|Hajmi:
|6.13 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-08-2022
Qo'shiq haqida
«Go’zalsan Sevgi» — Azoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 9 441 marta tinglangan. Azoda ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shunday kunlar keladi bir kun (Soginasan meni)», «Sog’inasan», «Kotta qizlar». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Sevgi va ishq qo'shiqlari.
Azoda - Go’zalsan Sevgi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.