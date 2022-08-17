Azoda - Gozalsan sevgi (remix by AR BEATS)

Azoda — Gozalsan sevgi (remix by AR BEATS)
Ijrochi: Azoda
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 726
Hajmi: 3.35 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-08-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gozalsan sevgi (remix by AR BEATS)» — Azoda ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 17-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 726 marta tinglangan. Azoda ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shunday kunlar keladi bir kun (Soginasan meni)», «Sog’inasan», «Kotta qizlar».

Azoda - Gozalsan sevgi (remix by AR BEATS) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00