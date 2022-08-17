Azoda - Gozalsan sevgi (remix by AR BEATS)
|Ijrochi:
|Azoda
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|726
|Hajmi:
|3.35 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-08-2022
Qo'shiq haqida
«Gozalsan sevgi (remix by AR BEATS)» — Azoda ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 17-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 726 marta tinglangan. Azoda ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shunday kunlar keladi bir kun (Soginasan meni)», «Sog’inasan», «Kotta qizlar».
Azoda - Gozalsan sevgi (remix by AR BEATS) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.