Sevgi va ishq qo'shiqlari
100 ta qo'shiq · yaratilgan 19.09.2026
Tinglash
To'plamdagi qo'shiqlar
Afruza
Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
04:08
Yulduz Turdiyeva
Bizni sevgimiz boshqacha
04:25
Sevinch Ismoilova & Mirjalol Ne'matov
Man ishqingda oshiq bo'ldim
03:35
Giyosbek Narzullayev
Bu Muhabbat Tarixi (Armon bo'ldi visolga damlaro damlaro)
03:19
Ozoda Nursaidova
Muhabbat qaydasan (Remake)
00:24
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ishq Furushlar
04:12
Botir Qodirov
Sevgisi yolg'onim
03:41
Yulduz Usmonova
Muhabbating
03:23
Aida
Ishonmay qo’ydim sevgiga man
03:39
Botir Qodirov
Sevgidan tongan kun
03:50
Sardor Safarov
Sevgi Bozori
03:18
Nasafiy
O’rtog’im, Maza qib yasha, Sevgini tasha
00:23
Shirin
Maktabdagi sevgi
05:20
Xojiakbar Ruzmetov
Men telbami yo majnun Kuyarman yor ishqida
03:13
Xojiakbar Ruzmetov
Yor ishqida
03:13
Xamdam Sobirov
Birinchi sevgim
04:03
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ishq
01:50
Jaloliddin Ahmadaliyev
Jonim ketar omonatlik (Muhabbatga Achinaman)
05:54
Jaloliddin Ahmadaliyev
Muhabbatga achinaman
05:51
Yulduz Usmonova
Sevgimiz kitobi yetmay oxirga
04:58
←
1
2
3
…
5
→
Boshqa to'plamlar
Hammasi
Oila haqida qo'shiqlar
So‘nggi qo‘ng‘iroq va maktab xotiralari uchun qo‘shiqlar
Tug'ilgan kun haqida qo'shiqlar
Eng sara qo'shiqlar
Terma qo'shiqlar
Ona haqida qo'shiqlar
Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari
To'y qo'shiqlari
To'y bop qo'shiqlar
Popuri qo'shiqlar
Xit qo'shiqlar 2026
Bosh sahifa
»
To'plamlar
»
Sevgi va ishq qo'shiqlari
Yangi qo'shiqlar
Moonwalkersmusic — Trys kalbos, viena banga
Moonwalkersmusic — Бухнём да пойдём
Moonwalkersmusic — Ой, какать хочу
Gudvin — Моя милиция
Muzik Aka — Alvido
Yahyobek G'aniyev — Sensiz
Masha Tilla — Sugar
Rayhon, Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Yulduz Jumaniyozova — Onamni qiziman (Live)
Farhod Sulaymon — Ey dil
Umid Shahobov — Ona (New version)
Asliddin Isoqov — Ikki yurak
Dilmurod Sultonov — Ukam
Light Music — Отпускаю иди с богом
Call Me Karizma, Gloomy Culture — LIKE IT THAT WAY
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00