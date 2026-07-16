Azimjon Sayfullayev - Tuproqdan yaraldik tuproq bo’lamiz

Azimjon Sayfullayev — Tuproqdan yaraldik tuproq bo’lamiz
Ijrochi: Azimjon Sayfullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 8
Hajmi: 8.51 MB
Davomiyligi: 04:38
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Tuproqdan yaraldik tuproq bo’lamiz» qo'shig'ini Azimjon Sayfullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 marta tinglangan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you».

Azimjon Sayfullayev - Tuproqdan yaraldik tuproq bo’lamiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00