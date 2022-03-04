Azimjon Sayfullayev - Juma namozidan qolmang
|Ijrochi:
|Azimjon Sayfullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|372
|Hajmi:
|2.41 MB
|Davomiyligi:
|02:35
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-03-2022
Qo'shiq haqida
«Juma namozidan qolmang» — Azimjon Sayfullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:35, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 372 marta tinglangan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you».
Azimjon Sayfullayev - Juma namozidan qolmang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.