Azimjon Sayfullayev - Juma namozidan qolmang

Azimjon Sayfullayev — Juma namozidan qolmang
Ijrochi: Azimjon Sayfullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 372
Hajmi: 2.41 MB
Davomiyligi: 02:35
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-03-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Juma namozidan qolmang» — Azimjon Sayfullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:35, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 372 marta tinglangan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you».

Azimjon Sayfullayev - Juma namozidan qolmang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00