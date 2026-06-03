Azimjon Sayfullayev - Biyo yore man

Azimjon Sayfullayev — Biyo yore man
Ijrochi: Azimjon Sayfullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.39 MB
Davomiyligi: 02:55
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Azimjon Sayfullayevning «Biyo yore man» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:55, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-iyunda qo'shilgan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you».

Azimjon Sayfullayev - Biyo yore man qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00