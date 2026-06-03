Azimjon Sayfullayev - Biyo yore man
|Ijrochi:
|Azimjon Sayfullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.39 MB
|Davomiyligi:
|02:55
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-06-2026
Qo'shiq haqida
Azimjon Sayfullayevning «Biyo yore man» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:55, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-iyunda qo'shilgan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you».
Azimjon Sayfullayev - Biyo yore man qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.