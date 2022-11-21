Asadbek Ismoilov - Sog’indim ona

Asadbek Ismoilov — Sog’indim ona
Ijrochi: Asadbek Ismoilov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 459
Hajmi: 3.23 MB
Davomiyligi: 03:12
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 21-11-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sog’indim ona» qo'shig'ini Asadbek Ismoilov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 21-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 459 marta tinglangan. Asadbek Ismoilov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «To'ying kuni musofir edim», «Sizdar uzr».

Asadbek Ismoilov - Sog’indim ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00