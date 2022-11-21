Asadbek Ismoilov - Sog’indim ona
|Ijrochi:
|Asadbek Ismoilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|459
|Hajmi:
|3.23 MB
|Davomiyligi:
|03:12
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-11-2022
Qo'shiq haqida
«Sog’indim ona» qo'shig'ini Asadbek Ismoilov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 21-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 459 marta tinglangan. Asadbek Ismoilov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «To'ying kuni musofir edim», «Sizdar uzr».
Asadbek Ismoilov - Sog’indim ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.