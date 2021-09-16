Asadbek Ismoilov - Sizdar uzr
|Ijrochi:
|Asadbek Ismoilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|523
|Hajmi:
|5.34 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-09-2021
Qo'shiq haqida
Asadbek Ismoilovning «Sizdar uzr» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 16-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 523 marta tinglangan. Asadbek Ismoilov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «To'ying kuni musofir edim», «Sog’indim ona».
Asadbek Ismoilov - Sizdar uzr qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.