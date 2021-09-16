Asadbek Ismoilov - Sizdar uzr

Asadbek Ismoilov — Sizdar uzr
Ijrochi: Asadbek Ismoilov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 523
Hajmi: 5.34 MB
Davomiyligi: 03:46
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-09-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Asadbek Ismoilovning «Sizdar uzr» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 16-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 523 marta tinglangan. Asadbek Ismoilov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «To'ying kuni musofir edim», «Sog’indim ona».

Asadbek Ismoilov - Sizdar uzr qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00