Alisher Rahmatullayev - Erkatoyginam

Alisher Rahmatullayev — Erkatoyginam
Ijrochi: Alisher Rahmatullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 178
Hajmi: 4.06 MB
Davomiyligi: 04:05
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-12-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Erkatoyginam» — Alisher Rahmatullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 18-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 178 marta tinglangan. Alisher Rahmatullayev ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevaman jonim sani», «ISTORA», «Lady».

Alisher Rahmatullayev - Erkatoyginam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00