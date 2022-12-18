Alisher Rahmatullayev - Erkatoyginam
|Ijrochi:
|Alisher Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 178
|Hajmi:
|4.06 MB
|Davomiyligi:
|04:05
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-12-2022
Qo'shiq haqida
«Erkatoyginam» — Alisher Rahmatullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 18-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 178 marta tinglangan. Alisher Rahmatullayev ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevaman jonim sani», «ISTORA», «Lady».
Alisher Rahmatullayev - Erkatoyginam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.