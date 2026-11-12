Alisher Rahmatullayev, Muxabbat Abduraxmanova - Qo'l ko'tarma ayolga
|Ijrochilar:
|Alisher Rahmatullayev, Muxabbat Abduraxmanova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.69 MB
|Davomiyligi:
|03:05
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-11-2026
Qo'shiq haqida
«Qo'l ko'tarma ayolga» — Alisher Rahmatullayev va Muxabbat Abduraxmanova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-noyabrda qo'shilgan. Alisher Rahmatullayev ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevaman jonim sani», «ISTORA», «Lady». Bu Alisher Rahmatullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Alisher Rahmatullayev, Muxabbat Abduraxmanova - Qo'l ko'tarma ayolga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.