Alisher Rahmatullayev, Muxabbat Abduraxmanova - Qo'l ko'tarma ayolga

Alisher Rahmatullayev, Muxabbat Abduraxmanova — Qo'l ko'tarma ayolga
Ijrochilar: Alisher Rahmatullayev, Muxabbat Abduraxmanova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.69 MB
Davomiyligi: 03:05
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qo'l ko'tarma ayolga» — Alisher Rahmatullayev va Muxabbat Abduraxmanova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-noyabrda qo'shilgan. Alisher Rahmatullayev ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevaman jonim sani», «ISTORA», «Lady». Bu Alisher Rahmatullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Alisher Rahmatullayev, Muxabbat Abduraxmanova - Qo'l ko'tarma ayolga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00