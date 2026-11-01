Alisher Rahmatullayev
24 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Alisher Rahmatullayev & Muxabbat Abduraxmanova
Qo'l ko'tarma ayolga
03:05
Guli Happylife & Alisher Rahmatullayev
Bizdakasi yo'q
02:55
Alisher Rahmatullayev
Qo'l ko'tarma ayolga
03:05
Alisher Rahmatullayev
Kutdim
02:58
Alisher Rahmatullayev
80 yosh
03:29
Alisher Rahmatullayev
Gulijon
03:48
Alisher Rahmatullayev
Gulixonim
02:43
Alisher Rahmatullayev
Erkatoyginam
04:05
Alisher Rahmatullayev
Sevaman jonim
04:31
Alisher Rahmatullayev
Sevaman jonim sani
04:31
Alisher Rahmatullayev
Lady (Remix)
02:39
Alisher Rahmatullayev
Lady
02:42
Xamdam Sobirov & Alisher Rahmatullayev
ISTORA
03:16
Alisher Rahmatullayev & Zarina Nizomiddinova
Mambo
03:19
Alisher Rahmatullayev
Dost
03:11
Alisher Rahmatullayev
Chora chora
03:45
Alisher Rahmatullayev & Setora
Begona
03:36
Alisher Rahmatullayev & Fazo
Yuzlaring burma
03:17
Alisher Rahmatullayev
Vafodorim
02:43
Alisher Rahmatullayev
Sevaman
04:34
Alisher Rahmatullayev
Ona
03:12
Alisher Rahmatullayev
Ko'rgilik
03:17
Alisher Rahmatullayev
Devona
03:16
Alisher Rahmatullayev
Chora
03:28
Hamkorlikdagi ijrochilar
Xamdam Sobirov
1 ta qo'shiq
Guli Happylife
1 ta qo'shiq
Setora
1 ta qo'shiq
Zarina Nizomiddinova
1 ta qo'shiq
Fazo
1 ta qo'shiq
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Alisher Rahmatullayev
Yangi qo'shiqlar
Benom guruhi — Shunchaki
Катя Газетина — Между нами
Tanto — Штурман
Ханна Club — Потеряла голову (Speed Down)
Мамульки Bend — Обуза
Наша Победа — Чёрные стрелы
КАТРАН — Феникс
Александр Серов — Мой друг
Oksana Che — Это Женя!
Mustafo — Ölürüm Vallah
Abbos Kamoliddinov — Pul o'lsin
Dilafruz Bekmetova — Aytishaman
Shuhrat Dillayev — Omon-Omon
Humor guruhi — Любишь меня
Mashhur Muhammad — Changdan chiqqan odamman
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00