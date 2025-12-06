Adhamjon, E'zoza - Dada
|Ijrochilar:
|Ezoza, Adhamjon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|8
|Hajmi:
|7.45 MB
|Davomiyligi:
|04:03
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-12-2025
Qo'shiq haqida
«Dada» — Ezoza va Adhamjon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:03, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 6-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 marta tinglangan. Ezoza ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Buvijon». Bu Ezozaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Adhamjon, E'zoza - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.