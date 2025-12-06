Adhamjon, E'zoza - Dada

Adhamjon, E'zoza — Dada
Ijrochilar: Ezoza, Adhamjon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 8
Hajmi: 7.45 MB
Davomiyligi: 04:03
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dada» — Ezoza va Adhamjon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:03, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 6-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 marta tinglangan. Ezoza ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Buvijon». Bu Ezozaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Adhamjon, E'zoza - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00