Декабрь 2022
295 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Otabek Nuriddinov
Hijron
03:52
UZnur
Yor-yor
03:53
Oybek Ahmedov
Armon
02:48
Baxtiyor Mavlonov
Gozal yor
04:31
Estrada shou guruhi
Oglim
03:32
Abbos
Unutmayman
04:10
Elnur Nauyryzbek
Appaq qyz
04:07
Mirjalol Ne'matov
Sindi dil
02:55
Afruza
Xush kelibsan mittiginam
03:45
Ulug'bek Rahmatullayev
Боз омади
03:40
Yulduz Usmonova
Nima qilsam (Original)
03:31
Mirjalol Ne'matov
Kechir gulim
03:18
Janob Rasul & Bojalar & Sakit Samedov
3 Disco
02:52
Nargiza Yuldasheva
Opam (Ozoda Nursaidovaga atab)
05:46
Yulduz Usmonova
Sevarmikan
04:26
Sevinch Mo'minova
Xay balli
02:31
Eski shahar & Baxtiyor Ahmadjonov
90-yillar
02:20
Bojalar
Bo'zatov 2022
02:45
Farrux Raimov
Sevgini o’ldirib qo’ydingda
03:56
Akbar Ravshanov
Bandalarga
03:05
Barhayot Umarov
Bemor
02:53
Shaxram
Kechasi pichir pichir bidir bidirlaydigan bo`p qoldim
02:35
Sarvinoz Ruziyeva
Mensizlikda qiynaldingmu
06:13
Jasmin
Zaynab bilan qoling begim
05:33
Sardor Safarov & Oybekshox
Eslamayman
02:54
Sardor Safarov & Seero7
Ne qilay
03:13
Yulduz Usmonova
Nima qilsam
03:31
Yulduz Usmonova
Sevarmikan Sevganim Manim
04:26
Baxtiyor Goziyev
Musofir dardi
04:09
Shokir
Стиль
02:31
Dilso'z
Xoji otam
03:29
Suxrob Xamdamov
Onam
03:37
Sardor Rasulov
Mehrixonim
04:14
Javlon Yeliboyev
Voy-voy
03:36
Dilmurod Otajonov
Kim asraydi bu Vatanni
04:30
Fozil guruhi
Topshirdim
03:51
Fazliddin Rahmonov
Qorlar
03:47
Farrux Xamrayev
Tobutdagi godak nolasi
04:08
Mirzabek Ravshanov
Seni sevdim
03:39
Merve Yavuz
Gün Gelir
03:37
Xurshid Rasulov
Mehrixon
05:11
Ulug'bek Rahmatullayev
Boz omadi
03:40
Sevinch Mo'minova
To'lin oy
03:56
Ozoda Nursaidova
G'azal
03:09
Mirjalol Ne'matov
Qor (Qishga yetmagan sevgi)
04:13
Abdurahmon Salohiddinov
Togalarim
03:41
Shoxruz (Abadiya) & Doston Omonboyev
Qora qosh
02:51
Samandar
Bevafo qiz
03:04
Liil Khuramov
Essiz bechora Mandarin
02:40
Shaxram Sheraliyev
Mandarin (Cover Liil Khuramov)
03:44
Farahnoz Sharafova
Nozam
03:18
Uzmir va Mira
Feya
02:57
Diana
Sevgan yoring
03:03
Rayhon
Yangi kun (Hayot ayt serialiga soundtrack)
02:52
Elyor Xaitboyev
Onam
03:09
Al Jahon
Biz yurgan kochalar
03:44
Komron Axmedjanov
Sensiz
04:20
Qutlug’bek Hayitov
Xafa qilib qoydim otamni
04:01
Shoxruz Sharipov
Mard
04:12
Murodilla Hakimov
Mani de
03:38
Sevinch Mo'minova
Sog'indim
05:21
Maroqand
Keraksan
03:42
Bojalar & Zokir Ochildiyev
Qo'sh xotin
04:18
Shavkat Komilov
Fazand nolasi
03:49
Eldor Haydarov
Qadrdonlarim
03:34
Naimjon Obloqulov
Otangizni asrang
04:35
Azamat Omonov
Qaymoq
02:54
Yakzon
Tinchlik bolsin
04:20
Ravshanbek Tojimatov
Musofir farzand nolasi 2
03:49
Doston Ergashev
Charchadim
03:19
VIA Marokand
Keraksan
03:42
Nilufar Usmonova & Shohruhxon
Yoqasan
03:28
Sevinch Mo'minova
Sevmayman
03:56
Siyovush
Asragin
03:44
Mino
Daryobam
03:35
Maqsudbek Sultonov
Dostlarim
03:54
Boburshox
Unutib
03:11
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ey gul (Studio version)
04:49
Dildora Niyozova
Mashallah
03:03
Mohira Inji
Unutmadim
03:59
Dilafruz Hayitmetova
Qoravoyim mani
03:10
Azamat Bekmanov
Galadi
04:23
Sharof Boytoyev
Камила
03:44
Zarif Qodirov
Aziz ustozlar
04:32
Shamal
Показатели
02:14
Tursunboy Parpiyev
Aldanib jon
04:20
Husniddin Muhiddinov
Onajon
03:13
Mario Fresh & Renvto
Necesar (Prod. Elsen Pro)
02:54
Elyor Meliboyev
Onajonim
05:35
Nigina Nabiyeva
Kuydim
03:08
Izzat Ibragimov
Baxtli bol
03:44
Sardor Sodikov
Dustlashadi
03:38
Beatskilla
Poylaganlar kop
03:15
Fozil guruhi
Sevgim armon
03:00
Jasmin
Baba oppa (2022)
02:31
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00