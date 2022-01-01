Декабрь 2022
295 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Uzmir
Chechajon
03:39
Ozoda Nursaidova
Yomg`irlarda (Remix Dj Bobojon)
04:33
Avraham Tolmasov
Хофиз шуда бин (Live)
05:57
Emre Altuğ
Bu Kadar Mı
03:27
Oybek Oripov
Ox onajon (ай мамажан)
01:46
Doston Ergashev
Dil bermayman qaytib sizdek modniylarga
03:45
Doston Ergashev
Sevishishni kim qo’yibdi oddiylarga
03:45
Doston Ergashev
Kambag’alda sevadigan yurak yo’qmi
03:45
Muzaffar Mirzarahimov
Sen
03:58
Cvetocek7 & Soul
Шоколад
04:09
Yusuf Eltoyev
Kuyar Bo`lsam
03:50
Mirjalol Ne'matov
Bo’ldim devona
03:25
Shoxrux Ergashev
Nahot ishqim bog’iga qaytib kelmaydi
03:24
Naz Dej
Seni Affetmem
00:22
Shaxboz & Navruz
Айро
05:11
Shoxrux
Fiesta
03:48
Navai
De mənə gülüm
02:23
Azamat Qurbonov
Qizalogim
03:06
Orif Choriyev
1 minut
03:34
Alisher Rahmatullayev
Erkatoyginam
04:05
Sanatbek Farmonov
Musofirda yurgan akam
04:25
Adhamjon Obidov
Musofirda edim toying kechasida
03:44
Nodirabegim Kenjayeva
Alvido yorim
03:58
Javlon Adxamov
Onamning tugilgan kuni
03:26
MISTY
Unconditional Love
03:04
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sevmayman Dushanbadan
01:54
Osman Navruzov
Ishqingda bechoraman (Ishonma)
03:41
Eng yangi xit qo’shiqlar 2023
Uzbekcha
03:48
Yulduz Usmonova
Nima qilsam (2022)
03:31
Yalla
Rozi bo'l, Vatan
04:50
Shohruhxon
Oppoq libos
04:00
Bahrom Nazarov
G'iybat
04:07
Javlon Yeliboyev
Soginib keldim
04:08
Zinnura
Bezori
03:37
НЮША
Новый Год
03:35
Нурсултан Нурбердиев & Дана Кентай
Кел ал
03:23
Samandar
onajanim ona jonim
03:12
Sirojiddin Sailxonov
Chiq-chiq
03:47
Marom guruhi
Zuhroyim
03:39
Shavkat Komilov
Farzand nolasi
05:02
Muhriddin Hasanzoda
Sevolmayman
04:25
Orzumurod
Nega yonasiz
04:00
Siyovush
Lolman
03:34
Yusuf Eltoyev
Jo`ra Hali Sinmaymiz
02:11
Iroda Osmon
Yigitning
03:49
Shoxrux Ergashev
Nahot
03:24
Doston Ergashev
Oddiylarga
03:17
Daler Xonzoda
Azizam (feat Mirali Vasiev, Alisher Aliev)
03:19
Nigina Nabiyeva
Onajon
04:36
Ozoda
Yomg`irlarda (Akmal Xolxodjayev)
03:09
Isomiddin Nur
Jimir-jimir
03:26
Farrux Almosov
Sharob
02:46
Zokir Omon
Ichkuyov
03:30
Muzaffar Nazarov
Ketaman
03:30
Amir Ubaydullayev
O`xshamay qoldim o`zimga
03:43
Iroda Allabergenova
Vafoli bol
03:22
Polatjon Toshmatov
Ayb mendami (cover Yorqinxoja Umarov)
04:07
O'lmas Olloberganov
Xomush
04:21
Adolat Ismoilova
Go`zal yor
05:11
Hadicha
Do`lana
02:56
Nurzida Isayeva
O`ynab kuling
03:01
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ey gul (remix)
04:02
Jasur Jamalov
Barbie girl
04:58
Kumush
Qaylardasan
03:56
Yulduz Usmonova
Devonang (2022)
03:51
Sardor Rasulov
Mehrixon
03:40
Jasurbek Mavlonov
Duxtari (Tojikcha)
03:08
Hadicha
Hoji onam
04:02
Shohruhxon
Oq Libos
04:00
Shavkat Komilov
Dadamning duolari
07:51
Davronbek Abdurahmonov
Yuragim
05:02
Davron Ahmedov
Sarvinoz
03:14
Shahnoza Otaboyeva
Muchchi-muchchi
02:33
Saidalam Hakimov
Oy gulim
03:30
Sanjar Gapparov
Зор омадам
03:16
Eldor Haydarov
Feruza
03:01
Otush
Ketvordi degin
02:17
Dilim Umirzoqova
Ko`nmaydi yurak
04:09
Sarvar Azim
Davring kelsa
03:16
Muhammadqodir
Yor-yorlar
02:59
Hasanboy Komilov
Zirapcha
03:25
Nodirbek Abdurasulov
Yomgir
05:04
Bunyodbek Odilbekov
Bevafolarga
03:02
Aida
They Don`t Care About Us
00:25
Mirjalol Ne'matov
Mohlaroyim
02:41
Shoxruxbek Ergashev
yor yor
03:01
Shoxruxbek Ergashev
Gulim
03:49
Odilbek Fozilov
Ishon
03:29
Javohir Usmon
Yig`larmisan
04:46
Javohir Usmon
Eslaysan hali
04:13
Samandar
O`g`linggiz kuydi suyib bittasini
03:12
Rahmatillo Yusupov
Bunchalar
04:36
Afruz
Layli
03:31
Mirjalol Ne'matov
Nigorim
03:37
TikTok Trend 2022
Ooh, e Necesar
02:54
Yulduz Usmonova
Devonangdurman 2022
03:52
Baxtigulxonim
Ketaver
03:36
Sardor Sayimov
Jon onam
03:48
Qurvonali Ahmedov
Soxta dostlarim
03:58
Tursunboy Parpiyev
Boburshox
04:35
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00