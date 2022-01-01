Ноябрь 2022
368 треков за месяц.
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Mirjalol Ne'matov
Shabnamginam
03:51
Мадинабону Шарипова
Марғула
02:56
Sevara Nazarxon & Shoxrux
Asta-sekin
04:06
Rayhon
O’n besh kun (cover)
04:00
Husanboy Yuldashev
Yurakcham (remix)
03:29
Farhod Maksimov
Zo’r bo’lib ketdim
03:14
Hosila Rahimova
Do’mbra
03:20
Sunnatillo
Oh uraman
05:34
Fayzulla Mirdadayev
Otajon
03:47
Hilola Xo’jayeva
Toshkentim
04:01
Bojalar
Yaxshi ko’rinaman deb
03:42
Rayhon
Ber bardosh
04:00
Jaloliddin Ahmadaliyev
Rayhon
02:00
Malika Ravshanova
Tikan (Soundtrack)
03:44
Ag Goyercinim Har Manzarani
mp3
03:25
Мага КАЙФ
У моей девушки день рождение
03:50
Ravshan Annaev
Кайфовать Хочу
03:50
Ulug'bek Rahmatullayev
Dunyo chiroyli
04:04
Sevinch Mo'minova
Azizim
03:50
Maroqand
Kulib yasha
02:37
Dildora Niyozova
Ayol qismati
03:49
Odilbek Fozilov
Sanamlar
04:27
Hilola Samirazar
Jonim (cover)
03:03
Sherbek Shodiyev
Dadam
03:30
Tabassum Davronova
Yangi qo’shnilar (soundtrack)
03:28
Shahnoza Otaboyeva
Ichaman (cover)
03:36
Davronbek Abdusalomov
Zor yig’ladim
03:04
Husniddin Muhiddinov
Joning omon bo’lsin do’stim
03:39
Manzura
Onamdan ayrildim
03:24
Shahnoza Otaboyeva
Ichaman
03:36
Shokir
Ayt
02:24
VIA Marokand
Kulib yasha
02:37
Abdurashid Yo'ldoshev
Jonimey kim berdi bu qadar chiroyni
04:37
Arabic Remix
Lama (Elsen Pro Remix)
03:38
India Remix
Manike (Elsen Pro Remix)
03:15
Şahmar & Ülker
Sen Bir Aysın (Elsen Pro Remix)
03:06
Arabic Remix
Jinni (Elsen Pro Remix)
03:29
Ferhat Güneş Remix
İstersen Dağlar Dağlar Remix
03:04
Xusniddin Muxammed
Sen ham endi erga teg
00:50
Jahon Buriev
Malikam
03:51
Dildora Niyozova
Ayol qismati (soundtrack)
03:50
Shoxruz (Abadiya) & Beggi
Qara
03:21
Azizbek Risdavlatov
Labingda pomada
03:14
Shahzoda
Не верю
03:46
Shoxruz (Abadiya) & Beggi
Qara (feat. Beggi)
03:21
Abdurashid Yo'ldoshev
Jonimey
04:37
Samadjon Ruzmetov & Jasur
Oson unutilganman
03:38
Zohid & Shohruz
Yig’la yomg’ir (remix)
03:12
Ravshanbek Erkinov
Yorsiz qaytib kelmasin
03:47
Adhambek Ro’zmetov
Gulli-gulli
03:45
Asadbek Hamdamov
Tina olmayapti yomg’ir
03:37
Hayot guruhi
Inja biyo
03:42
Dadaxon Obidov
Vafoni izlabman 2022 PREMYERA
03:53
Erkinxo’ja Akromxo’jayev
Nabiralar
03:20
Dadaxon Obidov
Vafoni izlabman
03:53
Khusnorik
Taralabedod
03:31
Shoxrux (Ummon)
Do’st (2022 version)
02:57
Sevinch Mo'minova
Ayrilma (azer)
05:02
Fano
Nargiz
02:37
Ikromali
O’zgaga yor bo’lyabdi
03:50
Azizbek & Kenjaxon
Sizga ilindim
04:01
Orzumurod
Uylanmayman
03:15
Shoxrux (Ummon)
Do’st (2022)
03:00
Ikromjon Abdumannopov
Ohujon
03:34
Dilso'z
Bilmading
03:06
Nodir
Qarz olib ko’rinmay ketgan do’stlarim
03:24
Anan Murodov
Namangan tanovori
05:04
Shuxrat Zokirov & Dilnoza Kubayeva
Yuragim sezdi (feat. Shuxrat Zokirov)
04:27
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